Франція вишле колишню головну редакторку RT France Ксенію Федорову

Колишню головну редакторку телеканалу RT France Ксенію Федорову висилають із Франції. 29 липня представники поліції Парижа передали постанову про депортацію її адвокату, пише видання Libération.

У документі йдеться, що «її поведінка підриває фундаментальні інтереси держави», а її присутність на французькій землі «є, з цієї причини, особливо серйозною та актуальною загрозою громадському порядку».

Франція вважає, що «поширюючи свої наративи, (Ксенія Федорова) виступає як канал для дезінформаційних кампаній, організованих російською владою» з метою «дестабілізації громадського порядку» у Франції.

Її діяльність, як сказано у постанові, «сприяє поширенню дезінформації та дестабілізації», спрямованої на маніпулювання громадською думкою та «підрив довіри європейських громадян, і зокрема французьких громадян, до своїх інститутів».

На початку лютого 2022 року французький медіарегулятор Arcom розпочав розслідування щодо RT France, а в січні 2023 року влада країни заблокувала банківський рахунок російського телеканалу, після цього Федорова заявила про припинення його роботи. Сама вона залишилася у Франції та влаштувалася на правоконсервативний телеканал CNews, де, за даними місцевих медіа, продовжувала «відтворювати тези російських державних медіа».