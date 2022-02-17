Франція оголосила про виведення своїх миротворчих сил із Малі

Франція оголосила 17 лютого, що виводить свої миротворчі підрозділи з Малі після майже десятирічної присутності в цій країні, повідомляє AFP. Причиною став розрив відносин із владною хунтою, яка прийшла до влади у серпні 2020 року. У Малі триває громадянська війна між ісламістами та урядовими військами.

«Ми не можемо продовжувати воєнні дії разом із владою, чию стратегію та приховані цілі ми не поділяємо», – заявив президент Емманюель Макрон на пресконференції, зазначивши, що він «цілком» заперечує ідею про те, що Франція зазнала невдачі в цій країні.

Французькі бази в Госсі, Менаку та Гао в Малі будуть закриті впродовж наступних чотирьох-шести місяців. Рішення стосуватиметься як 2400 французьких військовослужбовців, так і кількох сотень солдатів з цільової групи «Такуба», що складається з підрозділів інших європейських країн.

Водночас Франція, згідно з заявою Макрона, продовжить кампанію проти бойовиків у регіоні Сахель, який поділяє Сахару та родючі південні землі Африки.

Заява про виведення військ була зроблена в критичний момент для президента Франції Емманюеля Макрона – за кілька днів до очікуваної заяви про те, що він балотуватиметься на другий термін на виборах у квітні.

Спочатку Франція надіслала війська для боротьби з джигадистами на запит Малі у 2013 році. Але повстанський рух так і не був повністю придушений.

Захід також звинувачує Малі у співпраці з російською групою найманців «Вагнер». Макрон звинуватив цю приватну військову компанію у надсиланні до країни понад 800 бійців заради власних «бізнес-інтересів» та підтримки хунти.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров говорив у вересні 2021 року, що приватна російська компанія «на законній підставі» діє в Малі, додавши, що російська влада непричетна до цього.