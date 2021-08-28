Названо лауреата міжнародної премії Івана Франка 2021 року

У 165-ту річницю від дня народження українського літератора, філософа, науковця, громадсько-політичного діяча Івана Франка 27 серпня в Дрогобичі було оголошено ім’я лауреата міжнародної премії Івана Франка 2021 року.

«Цьогоріч найвищу відзнаку в галузі гуманітаристики здобув професор Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка Леонід Тимошенко. Нагороду присудили за монографію «Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVIІ ст.)», – повідомили у Міжнародному фонді Івана Франка.

Директор фонду Ігор Курус зазначив, що премія Франка стала найпрестижнішою науковою відзнакою сучасних праць з гуманітаристики.

«Міжнародна премія імені Івана Франка є надзвичайно вдалим інструментом просування постаті Івана Франка, інтеграції української гуманітаристики у світову науку. Цей нерукотворний пам’ятник українському генію створив Роланд Франко у 2015 році», – сказав Курус.

Цьогорічний захід присвятили пам’яті померлого нещодавно внука Івана Франка Роланда Франка.

У попередні роки премію Івана Франка отримали кардинал Української Греко-Католицької церкви Любомир Гузар, професор Віденського університету Міхаель Мозер та академік Львівського університету імені Івана Франка Олег Шаблій, професорка Українського католицького університету Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі, професорка Міланського університету Марія Грація Бартоліні, професор кафедри історії України Полтавського педагогічного університету імені Короленка Ігор Сердюк.