У Франції протягом четвертої ночі протестів затримали майже тисячу людей

Після четвертої ночі масових протестів у Франції після загибелі в передмісті Парижа 17-річного підлітка, якого застрелив патрульний, було затримано 994 людини, про це пише CNN із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Протести тривали до ранку суботи, 1 липня, попри оголошену днем раніше заборону на всі масштабні заходи в країні.

«Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що в суботу 994 людини були затримані після четвертої ночі насильства. Зареєстровано 2 560 пожеж на дорогах загального користування, згоріло 1 350 автомобілів, а також були 234 випадки пошкодження або пожежі в будівлях», – йдеться у повідомленні.

На протидію заворушенням по всій країні відрядили 45 тисяч поліцейських, зокрема спецпризначенців. Ввечері 30 червня зазнали поранень 79 правоохоронців, на поліцейські і жандармські відділки скоєно 58 нападів.

У четвер ввечері в Нантері, де народився і жив загиблий підліток Наель, тисячі демонстрантів взяли участь в акції протесту, вимагаючи справедливого покарання поліцейським. Проте мирна акція швидко переросла у заворушення та зіткнення з поліцією. Насильство та заворушення поширилися на кілька міст Франції та навіть Бельгію. У Брюсселі заарештували 15 людей.

Нападів зазнали поліцейські дільниці в Реймсі та місті По, повідомив телеканал BFMTV. У Марселі поліція застосувала сльозогінний газ під час зіткнень із демонстрантами, повідомила міська газета La Provence. На площі Шатле в Парижі розграбували магазини, відбулися сутички з поліцією. У Нанті автомобіль протаранив супермаркет.

Учасники протестів підпалюють автомобілі та сміттєві контейнери. У Тулузі кілька пожеж зафіксували у кварталі багатоповерхових будинків, де проживають понад 35 тисяч осіб, переважно вихідців із Північної Африки. До придушення заворушень залучені 40 тисяч поліцейських. Влада мобілізує спецпризначенців. Їх відправили у Тур, Авіньйон, Нант та Тулузу, повідомили у поліції. У містах Кламар, Комп’єн і Нейї-сюр-Марн вночі ввели комендантську годину. На ранок паризькі ЗМІ повідомляли, що заворушення вщухають.