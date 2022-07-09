Не можна відкидати ризик втоми союзників від війни в Україні – голова сенату Франції

Голова сенату Франції Жерар Ларше під час виступу на засіданні Верховної Ради України 9 липня заявив, що не можна категорично відкидати ризик виникнення певної втоми союзників України від війни.

Він процитував Раймона Пуанкаре (президента Франції під час Першої світової війни) про те, що «фронт триматиметься, якщо триматиметься тил».

«Тилами також є 27 країн-членів Європейського союзу, які мусять триматися перед обличчям цієї війни, яка триває, і наслідки якої різною мірою мають глобальний характер. Не можна категорично відкинути ризик виникнення певної втоми», – сказав Ларше.

Водночас він додав: «Вашим агресорам, якщо б вони мали спокусу зробити ставку на втому у підтримці Франції та Європи чи на розкол, я кажу з таким самим переконанням: зробити таку ставку – це означає однією ногою вже стати на шлях поразки».

Жерар Ларше сказав, що Європа допомагатиме Україні стільки, «скільки це буде потрібно у довгостроковій перспективі на всіх рівнях, включаючи військовий».

«Україна має невідкладно отримати змогу захищатися на рівних у протистоянні з агресором», – додав він.

Також голова сенату Франції провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

«Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету й територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії та людям у цей складний час», – повідомив Зеленський у Telegram.

8-9 липня голова Сенату Франції Жерар Ларше та делегація верхньої палати французького парламенту перебувають із візитом в Україні.