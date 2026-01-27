У Франції зробили перший крок до заборони соцмереж для дітей

Нижня палата парламенту Франції ухвалила законопроєкт про заборону соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Національна асамблея ухвалила законопроєкт під час нічної сесії з понеділка на вівторок, і тепер він буде направлений до Сенату, перш ніж набуде чинності.

Документ пропонує вже з 1 вересня цього року заборонити соцмережі для дітей до 15 років. Це означає, що діти не зможуть реєструвати нові акаунти, а існуючі мають деактивувати.



Президент Франції Емманюель Макрон підтримав цю законодавчу ініціативу, назвавши її «важливим кроком» для захисту дітей та підлітків країни. За його словами, заборона соціальних мереж для осіб віком до 15 років: це те, що рекомендують вчені, і те, чого переважно вимагає французький народ…

«Щоб забезпечити, щоб ця заборона набула чинності, щойно розпочнеться наступний навчальний рік, я попросив уряд активувати прискорену процедуру. Тому що розум наших дітей не продається. Ні американським платформам, ні китайським мережам», – написав він у соцмережі Х.

У Єврокомісії заявили, що Франція має право заборонити використання соцмереж для дітей віком до 15 років, але виконання цього рішення буде покладено на ЄС.

Як пише AFP, речник комісії Томас Регніє зазначив, що великі онлайн-платформи зобов’язані дотримуватися національного законодавства, однак зрештою саме ЄС має забезпечити, щоб вони впровадили адекватні засоби перевірки віку.



