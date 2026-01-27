Франція має намір запросити Зеленського на саміт G7 у червні – посол

Франція має намір запросити українського президента Володимира Зеленського на саміт «Групи семи» (G7) у червні, повідомив посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

«Для Франції Україна є надзвичайно важливою темою протягом усього нашого головування в G7. Ми вже вирішили запросити президента Володимира Зеленського на саміт лідерів G7. Але крім того, ми прагнемо залишатися максимально зосередженими саме на енергетичному секторі», – сказав Весьєр в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, усе, що G7 може зробити для підтримки України, «французьке головування активно просуватиме вперед».

Посол також запевнив у пріоритетності України під час головування Франції у G7.

«Україна буде ключовою темою нашого головування. Абсолютно», – наголосив Весьєр.

У 2026 році саміт «Групи семи» (G7) відбудеться у Франції з 15 по 17 червня.

У G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.



