На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» пройшов концерт на підтримку полонених моряків

На фрегаті Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний» напередодні відбувся концерт на підтримку захоплених біля берегів Криму українських військових. Про це повідомили у прес-службі ВМС України.

«На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» відбувся концерт на підтримку військовополонених моряків. Рок-гурт «Друже музико» на чолі з Максимом Трубніковим приєднався до всеукраїнської акції від «Музичного батальйону» і виступив з концертом на флагмані ВМС України перед військовими моряками та запрошеними гостями», – мовиться в повідомленні.

Заступник командувача ВМС ЗС України з морально-психологічного забезпечення Андрій Урсол зазначив, що на сьогоднішній день 24 військовослужбовці ВМС України «знаходяться в російському полоні». «Музичний батальйон» і рок-група «Друже музико» виступили з концертом на палубі військового корабля, щоб привернути увагу українського суспільства та міжнародних ЗМІ «до проблеми звільнення українських моряків з російського полону», зазначив Урсол.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму протаранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України – катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. За даними Києва, шестеро українських моряків були поранені.

ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів. Відомство стверджує, що три українські військові кораблі «незаконно перетнули держкордон Росії».

Російські суди в Криму заарештували 24 українських військових. Українським військовослужбовцям висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

У доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини зазначили, що українські військовослужбовці, захоплені російською ФСБ біля берегів анексованого Криму, вважаються військовополоненими.