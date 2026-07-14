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Новини | Події

Генштаб ЗСУ повідомляє про майже 250 боїв на фронті минулої доби

За даними штабу, найбільше боїв протягом минулої доби було на Покровському напрямку
За даними штабу, найбільше боїв протягом минулої доби було на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 244 бойові зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше боїв протягом минулої доби було на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Русин Яр, Василівка, Котлине, Удачне, Філія, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного, а на Костянтинівському напрямку здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.

Також на Гуляйпільському напрямку війська РФ здійснили 16 атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Залізничне, Чарівне та Гуляйпільське.

Бойові дії продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.


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