Генштаб ЗСУ повідомляє про майже 250 боїв на фронті минулої доби

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 244 бойові зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, найбільше боїв протягом минулої доби було на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Русин Яр, Василівка, Котлине, Удачне, Філія, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.



На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного, а на Костянтинівському напрямку здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.

Також на Гуляйпільському напрямку війська РФ здійснили 16 атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Залізничне, Чарівне та Гуляйпільське.



Бойові дії продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.



На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



