Генштаб ЗСУ повідомив про понад 250 боїв на фронті за добу, найбільше – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення, повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили 40 атак у районах Шахового, Новоолександрівки, Родинського та Новосергіївки, а також у напрямках Володимирівки, Василівки, Філії, Гришиного, Молодецького, Софіївки, Дорожнього, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Котлиного та Удачного.

Інтенсивні бої продовжують на Слов’янському напрямку – тут противник здійснив 26 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Стародубівки та Рай-Олександрівки.

По 20 російських атак було на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

У штабі повідомили про спроби сил РФ вклинитися в українську оборону на Лиманському напрямку – противник 16 разів атакував в районах Лимана, Діброви та Озерного, а також у напрямках Новомихайлівки, Новоселівки та Дробишева.

Бойові дії також тривають на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Останніми днями український Генштаб фіксує загострення ситуації під Слов’янськом на Донеччині.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



