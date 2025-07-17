Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було 160 боєзіткнень, майже третина – на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень, майже третина – на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні.

За даними штабу, вчора російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 78 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4150 дронів-камікадзе та здійснили 5662 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 102 – з реактивних систем залпового вогню.

На Покровському українські захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

На Лиманському та Новопавлівському напрямках сили РФ атакували по 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Зелена Долина, Торське, Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене Поле.



Російські війська також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому.



На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

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Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оцінкою ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.