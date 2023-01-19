ФСБ Росії заявила про затримання американця за звинуваченням у шпигунстві

Федеральна служба безпеки Росії порушила кримінальну справу проти громадянина Сполучених Штатів Америки «за ознаками» шпигунства.

«Американець підозрюється в зборі розвідувальної інформації на біологічні теми, спрямованої проти безпеки Російської Федерації», – йдеться в заяві ФСБ від 19 січня.

У ФСБ не навели імені підозрюваного чи інших подробиць.

США наразі не коментували ситуацію.

Кілька громадян США були затримані за кримінальними звинуваченнями в Росії в останні роки, деяких із них звільнили в результаті обміну. Зокрема, в грудні зірка американського баскетболу Брітні Ґрайнер була звільнена з російського ув’язнення в обмін на на Віктора Бута, російського торговця зброєю.

Декілька громадян США, як і раніше, перебувають під вартою в Росії, зокрема Пол Вілан, колишній морський піхотинець США. Його заарештували в Москві в грудні 2019 року і засудили до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.