ФСБ заявляє, що затримала «особистого охоронця» Ленура Іслямова

Співробітники управління ФСБ Росії в анексованому Криму заявляють, що затримали кримчанина, який нібито є «особистим охоронцем» голови громадської організації «Аскер» Ленура Іслямова. Про це повідомляють кримські ЗМІ з посиланням на прес-службу російської ФСБ.

За цими даними, затримали підозрюваного 1994 року народження. Російські силовики не вказують його імені.

Російські силовики стверджують, що кримчанин у 2016 році «вступив у батальйон імені Номана Челебіджихана», пройшов там «спеціальну підготовку, в тому числі щодо поводження з вогнепальною зброєю».

«У його обов’язки входило здійснення особистої охорони командира незаконного збройного формування – Іслямова Л.Е. і виконання поставлених перед ними завдань», – цитує ФСБ видання «Кримінформ».

ФСБ порушила кримінальну справу проти підозрюваного за статтею «участь у незаконному збройному формуванні».

Ленур Іслямов ситуацію поки що не коментував.

23 січня стало відомо про обшуки в Сімферополі у батьків представниці громадського формування «Аскер» Евеліни Аріфової і кримчанина Бекіра Абултарова.

У листопаді 2018 року адвокат Іслям Веліляєв заявив, що в анексованому Криму можуть почастішати кримінальні переслідування за участь у «незаконних збройних формуваннях».