ФСБ Росії повідомила про затримання двох осіб в Петербурзі за підозрою в підготовці теракту

Співробітники ФСБ Росії в Санкт-Петербурзі затримали двох осіб за підозрою в підготовці терактів, повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ Росії.

За даними відомства, затримання відбулося 27 грудня. Особи підозрюваних поки що не розкриваються.

Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтями «Приготування до вчинення злочину», «Тероризм» і «Участь в діяльності терористичних організацій», пише російське державне агентство «РИА Новости».

У повідомленні ФСБ Росії також вказано, що підозрюваних затримали завдяки спецслужбам США.

Увечері 29 грудня відбулася телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє пресслужба Кремля, Путін подякував Трампу за роботу спецслужб США і передачу «інформації, яка допомогла запобігти вчиненню терористичних актів в Росії».

Американська сторона поки що ніяк не прокоментувала ці повідомлення. Більш детальної інформації про ймовірну підготовку теракту російська сторона не надала.