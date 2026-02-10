ФСБ Росії заявила про затримання ще одного учасника замаху на генерала Алексєєва

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання третього співучасника замаху на генерал-лейтенанта, заступника начальника Головного управління Генштабу РФ (воєнна розвідка, раніше відома як ГРУ) Володимира Алексєєва.

Як повідомляє пресслужба російської спецслужби, третій затриманий – громадянин Росії Павло Васін, він вже дав свідчення, згадавши і про інших високопосадовців, за якими велося стеження.

«Васін забезпечив раніше затриманих агента Служби безпеки України Корбу Любомира, 1960 р.н., та свого батька Васіна Віктора, 1959 р.н., транспортними засобами для ведення зовнішнього спостереження та вилучення зброї зі схрону, а також придбав засоби технічного контролю: відео маршрутів пересування об'єктів зазіхань», – йдеться у повідомленні.



У ФСБ стверджують, що Павло Васін зізнався, зокрема щодо спостереження нібито в інтересах української спецслужби за двома співробітниками Міністерства оборони Росії. Надалі щодо них, як заявляють у російській спецслужбі, готувалися «диверсійно-терористичні акти».



Замах на Володимира Алексєєва було скоєно вранці 6 лютого у його будинку у Москві. Близько сьомої ранку генерал вийшов із квартири, щоб поїхати на роботу. На майданчику Алексєєв зіткнувся з невідомим, який, як стверджується, потрапив у будинок, видавши себе за постачальника їжі. Той відкрив вогонь і поранив генерала в руку та ногу, а коли той спробував відібрати пістолет, то й у груди.



Алексєєва було госпіталізовано. Повідомлялося, що він прийшов до тями.

Народжений в Україні 64-річний Володимир Алексєєв – перший заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (колишнє Головне розвідувальне управління, ГРУ).

У ФСБ заявили про затримання двох осіб у справі про замах на генерала Володимира Алексєєва – це громадяни Росії Любомир Корба, який був безпосереднім виконавцем злочину, та його пособник Віктор Васін. У російській спецслужбі стверджують, що вони визнали провину.