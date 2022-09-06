The Insider: «завгосп» ФСБ Росії володіє майном на мільярди рублів

Сім’я генерала Федеральної служби безпеки Росії Михайла Шекіна, який керує службою забезпечення діяльності ФСБ і відповідає за закупівлі, володіє майном вартістю понад два мільярди рублів, встановив The Insider.

Більшість активів Шекіна записані на дітей, на них оформлені кілька компаній, які освоюють державні замовлення, пише видання.

Журналісти виявили, що сім’ї Шекіна належить щонайменше сім квартир у Москві, ринкова вартість однієї з них може досягати 270 мільйонів рублів. Згідно з випискою з Росреєстру, володіє цією квартирою «Російська Федерація».

У сім’ї, згідно з розслідуванням The Insider, також є кілька земельних ділянок в Одинцовському районі Підмосков’я. З машин – Lexus, два Porsche Cayenne, два Bentley Continental і вісім Mercedes-Benz. Разом з автопарком Шекіних особисте майно сім’ї генерала можна оцінити в мільярд рублів, підрахували журналісти.

Крім того, згідно з розслідуванням, на дітей Шекіна оформлено кілька компаній або частки у бізнесі, у тому числі – у виробництві одягу ТОВ «Заспорт», у ТОВ «Екоресурс» і ТОВ «Спорт-Південь». Діти також володіють кількома мисливськими господарствами в Ярославської області. Партнером сім’ї Шекіна, пише The Insider, виступає голова банку ВТБ Андрій Костін.

За даними видання, одна з дочок Шекіна також планує закласти виноградники на території Сакського району в окупованому Криму і виробляти три мільйони пляшок вина на рік.