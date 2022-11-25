Вбиті ФСБ «українські диверсанти» виявилися страйкболістами із Воронежа – The Moscow Times

Вбиті співробітниками ФСБ Росії у Воронежі «українські диверсанти» з високою ймовірністю не мають відношення до націоналістичного руху України, випливає з розслідування видання The Moscow Times.

Журналісти видання вийшли на представників воронезького страйкбольного співтовариства, до якого входили двоє з убитих, і вони розповіли, що один із них, місцевий житель Володимир Котовський – «звичайний роботяга» і «прихильник Олексія Навального», а інший, якого знали у співтоваристві під псевдонімом Сталкер Фосген, дотримувався анархістської ідеології.

Крім того, журналісти The Moscow Times встановили, що знайдений в одного з убитих прапор з емблемою у вигляді голови зеленого вовка та написом «Воля», який у сюжеті на телеканалі «Росія-1», був названий «прапором ультраправої націоналістичної партії «Воля», насправді є символом угруповання «Свобода» з відеогри S.T.A.L.K.E.R.

23 листопада ФСБ Росії заявила, що її співробітники «припинили спробу диверсії на військових та енергетичних об’єктах Воронезької області». За версією ФСБ, диверсію нібито готували «члени законспірованого осередку прихильників української націоналістичної ідеології». При затриманні на околиці Воронежа «ватажка і двох його спільників» убили, оскільки, як заявили у спецслужбі, вони «чинили збройний опір».