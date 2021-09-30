У Німеччині затримали 96-річну екссекретарку концтабору, яка втекла у день початку суду над нею

У Німеччині затримали 96-річну Ірмгард Фурхнер, яка служила секретаркою коменданта і друкаркою у концтаборі Штуттгоф. Вона втекла з будинку для літніх людей перед судом у справі про співучасть у вбивстві понад 11 тисяч осіб в роки Другої світової війни.

30 вересня мало відбутися перше судове засідання у справі Фурхнер, однак вона не з’явилася до суду, і тоді суддя видав ордер на її арешт. Вранці в день засідання вона залишила будинок для літніх людей у місті Квікборн і поїхала до Гамбургу. Через кілька годин після втечі Фурхнер затримали.

У Міжнародному комітеті пам’яті жертв Освенціма втечу Фурхнер назвали демонстрацією «неймовірного презирства до верховенства закону і тих, хто вижив».

Ірмгард Фурхнер – одна з перших жінок, причетних до злочинів нацистської епохи, яка була притягнута до кримінальної відповідальності. Вона є обвинуваченою у співучасті у вбивствах понад 10 тисяч людей. У заяві суду зазначено, що підозрювана імовірно «допомагала і підтримувала тих, хто керував табором, у систематичному вбивстві в’язнів у період з червня 1943-го до квітня 1945 року, коли вона виконувала функції стенографа та друкарки в комендатурі табору».

Обвинувачену мали судити в суді у справах неповнолітніх, оскільки їй на момент імовірних злочинів було менше 21 року.