96-річна екссекретарка концтабору втекла з-під суду в Німеччині

96-річна жінка, обвинувачена у сприянні масовому вбивству у нацистському концтаборі, втекла безпосередньо перед судовим засіданням у Німеччині.

Колишня секретарка командувача СС нацистського концтабору Штутгоф в окупованій Польщі під час Другої світової війни, мала прийти на суд 30 вересня у північнонімецькому місті Ітцего. Після її неявки суддя Домінік Гросс заявив, що видає ордер на арешт підсудної.

Речниця суду Фредеріка Мілгоффер повідомила, що жінка, ідентифікована як Ірмгард Ф., залишила будинок для літніх людей на початку дня, але на судове засідання не з’явилася.

Ірмгард Ф. – одна з перших жінок, причетних до злочинів нацистської епохи, яка була притягнута до кримінальної відповідальності. Вона є обвинуваченою у співучасті у вбивствах понад 10 тисяч людей. У заяві суду зазначено, що підозрювана імовірно «допомагала і підтримувала тих, хто керував табором, у систематичному вбивстві в’язнів у період з червня 1943-го до квітня 1945 року, коли вона виконувала функції стенографа та друкарки в комендатурі табору».

Обвинувачену мали судити в суді у справах неповнолітніх, оскільки їй на момент імовірних злочинів було менше 21 року.