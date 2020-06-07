В УАФ повідомили про план щодо продовження контракту з головним тренером збірної Андрієм Шевченком

В Українській асоціації футболу повідомили про план щодо продовження контракту з головним тренером національної збірної України з футболу Андрієм Шевченком.

Як сказав після конгресу УАФ, що відбувся у Львові, президент асоціації Андрій Павелко, виконком УАФ проголосував за продовження контракту з Андрієм Шевченком і його штабом до 31 грудня 2022 року.

Попередній контракт Шевченка збігає цього літа – він мав іще керувати збірною на чемпіонаті Європи, що мав відбутися в червні-липні. Але через коронавірусну пандемію чемпіонат перенесли на рік.

Таким чином, тепер Шевченко продовжить готувати збірну до перенесеного європейського чемпіонату, а також і до чемпіонату світу наприкінці 2022 року.