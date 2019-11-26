Шевченко потрапив до десятки найкращих тренерів збірних року

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко потрапив до десятки найкращих тренерів футбольних збірних року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Шевченко знаходиться на восьмій позиції.

Перше місце вдруге посів наставник Португалії Фернанду Сантуш. Він вже був удостоєний цього звання у 2016 році, коли його команда вперше в історії перемогла на Євро.

На другій позиції тренер бразильців Тіте, замикає трійку наставник збірної Бельгії іспанець Роберто Мартінес.

Далі список виглядає наступним чином:

4. Дідьє Дешам (збірна Франції)

5. Джамель Бельмаді (збірна Алжиру)

6. Гарет Саутґейт (збірна Англії)

7. Роберто Манчіні (збірна Італії)

8. Андрій Шевченко (збірна України)

9. Рікардо Гарека (збірна Перу)

10. Ніколя Дюпюі (збірна Мадагаскару) та Фелікс Санчес (збірна Катару)

Збірна України цього року з першого місця у групі вийшла до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться у 2020 році.

Найкращого тренера за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики визначають футбольні експерти та журналісти з 90 країн.