Лідер військового перевороту в Габоні зачитав присягу президента на перехідний період

Лідер військового перевороту в Габоні Бріс Оліґі Нгема у понеділок оголосив себе офіційним главою держави. Як передає агенція Reuters, він зачитав текст президентської присяги у столиці країни Лібревіллі в присутності представників Конституційного суду Габону.

Нгема заявив, що його посада зберігатиметься на перехідний період, поки в країні не стане можливим формування цивільного уряду шляхом виборів. Дати нових виборів він не назвав.

Нгема заявив, що збирається змінити чинну конституцію Габона шляхом референдуму, ухвалити нові кримінальний та виборчий кодекси, дати преференції місцевим банкам та компаніям, щоб сприяти економічному розвитку країни. Також він пообіцяв звільнити політичних в’язнів та створити умови для повернення до Габону політичних емігрантів.

Група високопоставлених габонських військових 30 серпня заявила, що взяла владу після того, як виборчий орган країни оголосив, що президент Алі Бонго Ондімба був обраний на третій термін. Військові заявили, що результати виборів було скасовано, а президент перебуває під домашнім арештом.

Алі Бонго Ондімба обіймав посаду президента з 2009 року. Він очолив Габон після смерті батька Омара, який перебував при владі з 1967 року. Загалом клан Бонго обіймав найвищі посади у Габоні 56 років – з моменту оголошення незалежності країни. У січні 2019 року група військових вже намагалася повалити президента Алі Бонго, проте влада змогла придушити путч.