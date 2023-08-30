Голова Африканського союзу «глибоко занепокоєний» ситуацією в Габоні

Голова Комісії Африканського союзу Мусса Факі Махамат прокоментував повідомлення про військовий переворот у Габоні 30 серпня.

За повідомленням, Махамат «із великим занепокоєнням» стежить за ситуацією в Габоні та засуджує «спробу державного перевороту в країні як засіб виходу з поточної кризи після виборів».

«(Махамат – ред.) рішуче нагадує, що це є грубим порушенням правових і політичних інструментів Африканського Союзу, в тому числі Африканської хартії виборів, демократії та управління», – йдеться в повідомленні.

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Махамат закликав військових гарантувати фізичну недоторканність президента Габону, членів його сім’ї та уряду.

«Голова Комісії заохочує всіх політичних, цивільних і військових діячів у Габоні віддати перевагу мирним політичним шляхам і швидкому поверненню до демократичного конституційного порядку в країні», – заявляє пресслужба Союзу.

Група високопоставлених габонських військових 30 серпня виступила на національному телебаченні та заявила, що взяла владу після того, як виборчий орган країни оголосив, що президент Алі Бонго був обраний на третій термін. Про це повідомляє агенція Reuters.