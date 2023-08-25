Хунта Нігеру наказала французькому послу залишити країну – МЗС у Ніамеї

Хунта, яка захопила владу в Нігері 26 липня, наказала послу Франції Сільвену Ітте залишити країну впродовж 48 годин. Як повідомляє агенція France-Presse, про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Нігеру 25 серпня.

Минулого тижня, 19 серпня, в столиці Гани, місті Аккра, завершилася дводенна нарада начальників штабів збройних сил держав Західної Африки, учасники якої узгодили дату можливого військового вторгнення до Нігеру.

Втручання країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS) обговорювалося, як повідомляє Reuters, у звʼязку з їхнім наміром домогтися відновлення демократії в Нігері. Неназваний учасник наради в Аккрі заявив, що «якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, може знадобитися збройне втручання».

26–27 липня уряд Нігеру був повалений військовою хунтою на чолі з Абдурахманом Тчіані. Президент Нігеру Мохамед Базум перебуває під фактичним арештом на своєму робочому місці. Путчисти погрожують, що стратять його, якщо відбудеться збройна спроба звільнити главу держави.