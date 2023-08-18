Держави ECOWAS призначили день можливого збройного вторгнення до Нігеру

У столиці Гани, місті Аккра, завершилася дводенна нарада начальників штабів збройних сил держав Західної Африки, учасники якої узгодили дату можливого військового вторгнення до Нігеру.

Втручання країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS) обговорювалося, як повідомляє Reuters, у звʼязку з їхнім наміром домогтися відновлення демократії в Нігері. Неназваний учасник наради в Аккрі заявив, що «якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, може знадобитися збройне втручання».

«Ми готові виконати наказ негайно», – заявив очільник відомства ECOWAS із політичних питань та безпеки Абдель-Фату Мусах на церемонії закриття наради в Аккрі. Союзники докладно обговорили деталі та обставини вторгнення, але все ще сподіваються на мирні домовленості з нігерською хунтою. «Двері для переговорів ще відкриті», – сказав Абдель-Фату Мусах.

26 – 27 липня уряд Нігеру був повалений військовою хунтою на чолі з Абдурахманом Тчіані. Президент Нігеру Мохамед Базум перебуває під фактичним арештом на своєму робочому місці. Путчисти погрожують, що стратять його, якщо відбудеться збройна спроба звільнити главу держави.