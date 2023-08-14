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Хунта в Нігері судитиме поваленого президента

Прихильниця поваленого президента тримає плакат із зображенням 63-річного Мохамеда Базума під час акції протесту біля посольства Нігеру в Парижі, 5 серпня 2023 року

Військова хунта Нігера, яка 26 липня скинула президента Мохамеда Базума, звинуватила його в державній зраді та підриві національної безпеки і заявила про намір судити його. Як повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на свої джерела, заява військових показує їхнє небажання піддаватися міжнародному тиску та звільнити Базума.

За даними засобів інформації, заарештований президент утримується у підвалі президентського палацу. Представник організаторів державного перевороту оголосив по державному телебаченню, що військові зібрали докази для суду над «скинутим президентом та його місцевими й іноземними спільниками за державну зраду та підрив внутрішньої та зовнішньої безпеки Нігеру».

Ця заява стала несподіваною, оскільки прозвучала за кілька годин після того, як хунта виявила бажання «звернутися до дипломатичних методів врегулювання кризи в країні», наголошується в публікації.

12 серпня делегація мусульманських священнослужителів із сусідньої Нігерії зустрілася з лідерами хунти в столиці Нігеру Ніамеї. Як повідомив телеканал France24, 13 серпня глава місії шейх Абдуллахі Бала Лау, лідер нігерійського салафітського руху Izala, заявив, що лідер хунти генерал Абдурахаман Тчіані готовий розглянути можливість дипломатичного врегулювання з Економічною спільнотою західноафриканських держав (ECOWAS).

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