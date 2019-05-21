МЗС Чехії привітало встановлення миру у Вестеросі

Міністерство закордонних справ Чехії відреагувало на завершення телесеріалу «Гра престолів» . Повідомлення опублікували на сторінці відомства у Facebook.

«Міністерство закордонних справ вітає завершення багаторічної громадянської війни в Вестеросі. Обрання Брандона Старка ми сприймаємо як позитивний крок до зміцнення стабільності в королівстві і поліпшенню умов життя населення», – мовиться в повідомленні.

У понеділок канал HBO показав останню серію серіалу «Гра престолів», що виходив з 2011 року. Серіал розповідав про громадянську і династичну війну у фентезійній державі Сім королівств, розташованій на континенті Вестерос.

В останній серії лорди вибирають державі нового короля – представника дому Старків Брандона Старка. Північ стає окремою державою, тому Бран отримує титул короля Шести королівств. У США останній епізод серіалу подивилися понад 13,5 мільйона глядачів.