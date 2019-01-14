Стало відомо, коли відбудеться прем’єра останнього сезону «Гри престолів»

Прем’єра останнього сезону серіалу «Гра престолів», який випускає телеканал НВО, відбудеться 14 квітня.

13 січня телеканал опублікував новий тізер серіалу. У ролику показано, як члени родини Старків – Арія, Санса та Джон Сноу – заходять до родинної крипти та знаходять там свої статуї.

Американський телесеріал «Гра престолів» у жанрі фентезі, створений за мотивами циклу романів «Пісня льоду й полум’я» письменника Джорджа Р. Р. Мартіна. Прем’єра серіалу відбулася у квітні 2011 року, вже вийшло 7 сезонів. Всього заплановані 8 сезонів.