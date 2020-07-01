Ексдепутата Криму Ганиша затримали – прокуратура

Колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василя Ганиша, раніше засудженого до 12 років позбавлення волі за вчинення державної зради, затримали за сприяння прокуратури автономії.

«На момент набуття чинності вироку суду засуджений не перебував під вартою і досі безпідставно продовжував перебувати на волі. Зараз Василь Ганиш затриманий і поміщений у державну установу «Київський слідчий ізолятор», – йдеться у Telegram-каналі прокуратури Автономної Республіки Крим.

Інших деталей наразі немає.

19 листопада 2018 року Дніпровський районний суд Києва визнав ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша винним у державній зраді і засудив його до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна. Засудженого також зобов’язали виплатити 5389 гривень судових витрат.

Ганиш просив суд визнати його невинуватим і виправдати.

Ексдепутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, тодішня Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради.