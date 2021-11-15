Міністр енергетики представив в.о. директора ДП «Гарантований покупець». Його призначили на позачерговому засіданні уряду

Міністр енергетики України Герман Галущенко представив колективу виконувача обовʼязків директора державного підприємства «Гарантований покупець» Вадима Уліду, призначеного Кабінетом міністрів на засіданні 13 листопада, повідомляє міністерство у фейсбуці.

«Першим завданням виконувача обов’язків керівника підприємства буде забезпечення термінових виплат виробникам «зеленої» електроенергії коштів, отриманих від продажу «Укренерго» зелених облігації. Україна виконує свої зобов’язання перед інвесторами та сумлінно гасить борги, як і було обіцяно», – цитують у міністерстві слова Галущенка.

На засіданні уряду 15 листопада Міненерго ініціюватиме створення міжвідомчої комісії, яка аналізуватиме діяльність держпідприємства у сфері продажу електроенергії, що ймовірно призвела до збитків та зменшення відсотку розрахунків з інвесторами у зелену енергетику, вказано в повідомленні.

Звільнений 13 листопада керівник державного підприємства «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець назвав рішення уряду «виключно політичним». «Я буду оскаржувати його в законному порядку та відстоювати свою ділову репутацію, професійну честь і гідність. Причиною звільнення стало те, що я відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел», – сказав Петриковець.

«Гарантований покупець» – це державне підприємство, яке укладає договори про купівлю-продаж електричної енергії з суб'єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, яким встановлено «зелений» тариф.