Україна субсидує виробників «зеленої» енергії на суму до 2 мільярдів доларів щороку – Вітренко

Україна витрачає до 2 мільярдів доларів на рік для підтримки виробництва зеленої енергії. Про це голова правління компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Вітренка, він бачить метою перехід на відновлювані джерела енергії, такі як сонце, вітер чи біомаса, протягом 10-20 років.

«Але для того, щоб це зробити, для того, щоб збільшити видобуток газу, підвищити рівень енергоефективності, розвивати відновлювальні джерела енергетики, потрібні мільярди доларів. Це величезні кошти», – додав він.

Голова «Нафтогазу» вказав на те, що на підвищення енергоефективності і розвиток відновлюваної енергетики йдуть у тому числі гроші, які український бюджет отримує від транзиту газу.

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«Ми використовуємо ті кошти, які ми отримуємо від транзиту, для того, щоб модернізувати українську газотранспортну систему, наприклад, для транспортування зеленого водню в ту ж Німеччину, для того, щоб розвивати відновлювану енергетику. Бо Україна зараз фактично субсидує виробників енергії сонця і вітру на суму до 2 мільярдів доларів щороку. Це так званий «зелений тариф». Звідки ці кошти брати?» – міркує Вітренко.

На уточнення ведучого він зазначив, що йдеться у тому числі і про структури, які належать олігарху Ренату Ахметову.

Станом на листопад 2020 року заборгованість перед виробниками зеленої енергетики становила близько 9 мільярдів доларів.