Держава втратила контроль над понад 16 тисяч кілометрів газорозподільчих мереж – Данілов

Понад 16 тисяч кілометрів газорозподільчих мереж «у дивний спосіб» опинилися у приватній власності, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу 30 липня.

За його словами, питання енергетичної безпеки було «одним із найскладніших» на порядку денному засідання РНБО, яке пройшло в Краматорську. Передусім він згадав про монополізацію ринку.

«У нас вісім прізвищ, які існують і не є ні для кого таємницею: Ахметов, Новінський, Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко і Воєводін володіють розподільчою мережею, яка на сьогодні перебуває в їхній власності. Ми не будемо зараз говорити, в який спосіб вони цю власність отримали, ми кажемо, що в разі загрози національній безпеці і обороні, згідно з цим рішенням, ми розглядаємо питання введення тимчасових адміністрацій. Ще раз кажу – в разі необхідності, в разі загрози національній безпеці. Більш того – ми не дозволимо нікому маніпулювати тарифами, як дехто сподівається», – заявив Данілов.

За його даними, «на весну хтось вже починає за російським сценарієм про тарифні майдани», відтак президент України Володимир Зеленський доручив не допустити підвищення вартості електричної енергії для вразливих верств населення.

«Таке рішення РНБО сьогодні було прийняте», – сказав він.

Секретар ради також згадав про ситуацію у газорозподільчих мережах.

«Маємо констатувати, що за останній час у якийсь дивний спосіб держава втратила 16 920 кілометрів газорозподільчих мереж, які перейшли в приватну власність і ми не бачимо сьогодні підстав не займатися цим питанням, з’ясувати, як це сталося, що держава втратила ці 16 920 кілометрів мереж. Сьогодні там тотальна монополія, одна з компаній володіє 70% облгазів, це безпосередньо має стосунок до пана Фірташа, щодо якого введені персональні санкції», – констатував він.

Данілов додав, що РНБО доручила Кабінету міністрів привести ситуацію «у відповідність до чинного законодавства»:

«І головне – ми не можемо допустити, щоб хтось шантажував нас як державу, пересмикував наші платіжки і інші речі».

Він також звернув увагу на те, що в 2023 році Україна має об’єднатися з європейською енергетичною системою. За припущенням секретаря РНБО, цей процес зустріне опір з боку Росії.

«Росія буде докладати максимум зусиль, щоб цього не відбулося. Вони не хочуть нас відпускати з енергетичного пулу, щоб ми були в європейській родині. Але наше завдання – зробити все від нас залежне, щоб ми таки стали в єдиному пулі, це буде наша енергетична безпека», – підсумував Данілов.

У червні президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа, а також проти російських високопосадовців і олігархів.