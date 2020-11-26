В.о. міністра енергетики: заборгованість перед «зеленими виробниками» становить близько 9 млрд грн

Заборгованість перед виробника зеленої енергетики становить близько 9 мільярдів доларів, повідомив новий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Бойко.

«Заборгованість, яку необхідно погасити перед «зеленими виробниками», становить близько 9 мільярдів гривень і, за нашими оцінками, аби зберегти паритет, необхідне залучення коштів становить 11,3 мільярда гривень. Надання державних гарантій «Укренерго» дозволить це зробити, і ми поки що перебуваємо в тому графіку, який є абсолютно реалістичним з точки зору залучення цих коштів», – сказав Бойко.

Він нагадав, що зараз очікує на підпис президента закон 4119 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік.

«Це дозволить компанії «Укренерго» отримати державні гарантії, аби залучити кредитний ресурс, спрямувавши його пізніше на погашення боргів», – зазначив Бойко.

31 липня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє знизити тариф на сонячну та вітрову електростанцію. Документ зменшує тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%.