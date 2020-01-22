У Криму залишили без змін штраф блогеру Гайворонському за образу Путіна

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив без зміни штраф ялтинському блогеру Євгену Гайворонський за образу президента сусідньої Росії Володимира Путіна, повідомила 22 січня громадська ініціатива «Кримський процес».

«Суд не став публічно проводити засідання за апеляційною скаргою ялтинського блогера Євгена Гайворонського щодо адміністративного правопорушення за ст. 20.1 через нецензурні висловлювання на адресу Путіна. Як повідомила секретар судді, на засідання не з’явився ні сам блогер, ні його адвокат Олексій Ладін, через що розгляд скарги відклали», – йдеться в повідомленні.

Однак надалі, зазначає ініціатива, на офіційному сайті «Верховного суду Криму» в графіку судових засідань навпроти прізвища Гайворонського з’явилася позначка, що за результатами розгляду апеляційної скарги рішення «залишене без змін».

Поки реакції самого Гайворонського та його захисту на цю інформацію немає.

1 січня стало відомо, що ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський, якого вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії для «видворення», прибув до Києва.

20 грудня 2019 року підконтрольний Росії Ялтинський міський суд ухвалив рішення про «примусове видворення» Євгена Гайворонського «з території Росії». Після цього його вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії.

До цього, 31 жовтня, Гайворонського звинуватили «образі в інтернеті влади і символів Росії» за допис у соцмережі щодо президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада підконтрольний Росії міськсуд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.

Раніше підконтрольний суд Ялти заарештував блогера на 15 діб за звинуваченням в ухиленні від лікування від наркозалежності. Адвокат Гайворонського пов’язував його арешт з попереднім затриманням у березні 2019 року – за підозрою у вживанні наркотичних засобів. Сам блогер назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

Блогер Євген Гайворонський в 2014 році активно підтримував анексію Росією Кримського півострова. На російському телеканалі НТВ його показували у футболці із зображенням президента Росії Володимира Путіна і російським триколором, де він заявляв, що «відчув російський дух» і чекав цього 23 роки. Пізніше Гайворонський заявив, що «в 2014 році нічого не розумів» і покаявся за підтримку анексії.