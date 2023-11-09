Із Сектора Гази евакуювали 89 українців – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні із Сектора Гази евакуювали 89 українців.

«Продовжуємо евакуацію наших громадян із сектора Газа – на зараз уже 89 наших людей урятували. Ми працюємо далі. Дуже кропіткий і делікатний процес», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Напередодні МЗС України заявило про успішну евакуацію першої групи українців – усього 43 людей із Сектора Гази. Повідомлялося, що процес вивезення українців триватиме і 9 листопада.

Раніше посол України в Єгипті Микола Нагорний казав, що у списках на евакуацію станом на 1 листопада – 358 українців.