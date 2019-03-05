До України з візитом прибув заступник держсекретаря США

До України з офіційним візитом прибув заступник державного секретаря США Девід Гейл, повідомляє американське посольство в Україні.

«Вітаємо в Києві заступника державного секретаря США Девіда Гейла. Раді приймати його тепер, в такий важливий і вирішальний час, з тим як Сполучені Штати та інші партнери підтримують Україну у протидії російській агресії», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що Гейл пробуде в Україні до 7 березня. Серед тем порядку денного зустріч – питання, пов’язані з російською агресією проти України, майбутні вибори, реформи, дотримання прав людини тощо.

Девід Гейл, що є заступником державного секретаря з політичних питань, перебуває в Україні в рамках європейського турне. У його планах також відвідини Великобританії, Сербії та Косова.