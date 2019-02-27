Конгрес США опублікував законопроект про нові санкції проти Росії на своєму офіційному сайті. Документ, запропонований в середині лютого американськими сенаторами від Демократичної і Республіканської партій, передбачає обмеження на інвестиції в російський державний борг, санкції проти інвестицій в російські проекти з виробництва скрапленого природного газу, санкції проти російського кіберсектора, кораблебудівної галузі, заборони на участь в розробці нафтових родовищ в Росії.

У законопроекті передбачені також санкції проти зарубіжних енергопроектів за участю Росії, а також персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна політиків, олігархів та членів їхніх родин.

Серед іншого, законопроект дає американській розвідці 180 днів на те, щоб представити Конгресу звіт «про особисті статки і активи Володимира Путіна».

Влітку минулого року автори законопроекту – сенатори Ліндсі Грем і Роберт Менендес – вже пропонували запровадити санкції проти Росії. Тоді документ не схвалили, бо сенатори не встигли розглянути його до кінця сесії. Нова пропозиція сенаторів про санкції – більш жорстка, і аналітики очікують, що законопроект буде схвалений Конгресом.