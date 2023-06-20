General Electric припинила обслуговувати газові турбіни в Росії

Американська компанія General Electric з 19 червня припинила обслуговування газових турбін свого виробництва, встановлених на російських ТЕС. Це сталося після того, як набули чинності розширені санкції США.

Як повідомило російське видання «Коммерсант» із посиланням на представників генеруючих компаній, GE закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін із Росії, а в перспективі може зупинити постачання запчастин для своїх турбін.

Загальна потужність газових турбін GE у російській енергосистемі становить 5 ГВт, а загальна потужність енергоблоків – 8 ГВт. Припинення сервісного обслуговування найбільш критичне для найпотужніших моделей, які стоять на енергоблоках Сургутської ДРЕС-2, Шатурської ДРЕС і Середньоуральської ДРЕС, зазначає «Комерсант».

GE припинила обслуговування газових турбін після набуття чинності новим пакетом санкцій США, що забороняє американським компаніям надавати інжинірингові послуги будь-яким особам у Росії.

Рішення про повне припинення співпраці з боку західних колег очікуване, сказали виданню співрозмовники у російських генеруючих компаніях. Там розглядають можливість локалізації виробництва запчастин і сервісу в Росії. Зокрема, «Интер РАО» має спільне з GE підприємство «Русские газовые турбины».

США і Євросоюз поки що не запроваджували санкції, які прямо забороняють постачання Росії компонентів для газових турбін.