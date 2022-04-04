Росія втратила понад 18 тисяч військових у війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія втратила у війні проти України близько 18,3 тисячі своїх військових, повідомив вранці 4 квітня Генштаб Збройних сил України.

Крім того, серед втрат РФ:

647 танків

1844 бойових броньованих машин

330 артилерійських систем

107 РСЗВ

54 засоби ППО

147 літаків

134 гелікоптери

1273 одиниць автомобільної техніки

7 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

92 БПЛА оперативно-тактичного рівня

25 одиниці спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Росія називає значно менші цифри щодо своїх загиблих і поранених військових, при цьому про втрати військової техніки не повідомляє.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.