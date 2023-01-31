Безуспішний наступ, великі втрати і оборона – Генштаб розповів про справи у армії РФ на різних напрямках фронту

Генштаб Збройних сил України озвучив ситуацію на фронті станом на вечір 31 грудня.

«Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великі втрати. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше захоплених рубежів», – розповіли у Генштабі.

Повідомляється, що українська авіація протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки військ РФ та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 9 районі зосередження живої сили та 1 склад боєприпасів армії РФ.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни неможливо. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває триста сорок друга доба російського широкомасштабного вторгнення.