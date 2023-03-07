За добу ЗСУ відбили понад 140 атак російських військ – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що основні зусилля російські війська зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

«Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника… На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку армія РФ, попри значні втрати, продовжує штурмувати Бахмут та його околиці. «За минулу добу, лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак», повідомляють українські військові.

«На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безуспішно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Розпочалася триста сімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення.