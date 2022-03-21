Дезертири у цивільному, фейкові гумконвої та перевірка документів мирних громадян – Генштаб ЗСУ про дії військ РФ

У Генеральному штабі Збройних сил прозвітували про незаконні дії і тактику російських військ станом на вечір 26-го дня вторгнення в Україну.

«Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з Республікою Білорусь. Продовжуючи незаконну діяльність на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, в окремих населених пунктах загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст. З метою організації так званих «російських гумконвоїв» окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, у Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.

«Окрім великих втрат безпосередньо під час бойових дій, фіксується також великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників», – йдеться в повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».