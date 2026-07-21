На фронті відбулося 217 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 20 липня на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 408 дронів-камікадзе та здійснили 3346 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, п’ять артилерійських систем та два пункти управління безпілотних літальних апаратів», – ідеться в ранковому зведенні.

Найбільше боїв, як і впродовж попередніх місяців, відбулося на Донеччині.

«Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 15 разів атакували в районах Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямках Шийківки, Дробишевого та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 30 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Калеників та Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки, Білицького та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Шевченка, Нового Шахового, Вільного, Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Мирного, Удачного, Новопідгородного та Новопавлівки», – вказано в повідомленні.

Гаряче було і на Запоріжжі.

«На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Гіркого», – додають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Читайте також: Французькі Rafale означають відхід України від радянських винищувачів – аналітики

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.