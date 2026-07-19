Французькі Rafale означають відхід України від радянських винищувачів – аналітики

Якщо Франція виконає зобов’язання, оголошене 14 липня, і найближчим часом передасть Україні винищувачі Rafale, Повітряні сили України невдовзі експлуатуватимуть вісім різних моделей бойових літаків, розроблених у чотирьох країнах.

Париж 14 липня оголосив, що перші чотири з 16 винищувачів Dassault Rafale передадуть Україні, щойно українські пілоти й технічний персонал завершать підготовку для роботи з французькими літаками. Згідно зі спільною заявою Франції та України, навчання може розпочатися «вже у 2026 році».

Навіщо Україні Rafale

Після розпаду СРСР Повітряні сили України успадкували десятки винищувачів радянського виробництва, які досі становлять основу її бойової авіації. Однак після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році західні союзники передали Україні американські винищувачі F-16, а також кілька французьких Mirage 2000.

Експерт з озброєнь Defense Express і військовослужбовець 413-го полку безпілотних систем «Рейд» Іван Киричевський вважає, що закупівлю Rafale і Gripen слід розглядати насамперед як заміну авіапарку, ресурс якого поступово вичерпується . За його оцінкою, нинішні радянські літаки зможуть прослужити приблизно до 2030 року, а передані Україні F-16 – орієнтовно до 2035-го.

«Допоки в нас є запас часу, треба починати масштабну програму з переозброєння авіації », – сказав Киричевський в ефірі Радіо NV.

За його словами, 150 Gripen і 100 Rafale потрібні Україні «кров з носа», зокрема тому, що пілотована авіація залишається необхідною навіть у війні, де дедалі більшу роль відіграють безпілотники.

Очікується, що вже на початку наступного року українські пілоти почнуть літати на кількох шведських Gripen. Після цього мають розпочатися постачання Rafale.

Військові зазвичай намагаються уникати експлуатації такого різнорідного парку бойових літаків через «відносну втрату економії від масштабу та необхідність створювати окремі комплексні системи підготовки, підтримки й технічного забезпечення для кожного типу літака», заявив Радіо Свобода Крістоф Бергс, аналітик із питань військової авіації британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень, відомого як RUSI.

Кілька країн НАТО мають бойову авіацію, що складається лише з однієї моделі винищувача. Навіть такі великі військово-повітряні сили, як у Німеччині та Франції, нині експлуатують лише по два типи бойових літаків.

За словами Бергса, дедалі більша складність українського парку бойової авіації, найімовірніше, є частиною довгострокової мети – поступово відмовитися від літаків радянської розробки .

Обслуговувати ці успадковані літаки стало значно складніше після того, як через протистояння з Росією, що почалося після окупації Криму у 2014 році, були порушені ланцюги постачання критично важливих запчастин.

« Україна прагнутиме повністю замінити успадкований радянський і російський авіапарк західними літаками », – прогнозує експерт.

«Тому порівняно невелика кількість Gripen і Rafale, які поступово вводитимуть в експлуатацію протягом наступних кількох років, спершу забезпечуватиме перехідний, імовірно прискорений період підготовки та тактичної інтеграції цих літаків до складу ескадрилей», – зазначив Бергс.

Багатоцільовий винищувач Франції

Винищувач Rafale вперше надійшов на озброєння французьких збройних сил у 2001 році. Уже наступного року він узяв участь у своїй першій бойовій операції під час очолюваної Сполученими Штатами кампанії в Афганістані.

Цей двомоторний літак розробили для ведення повітряного бою з іншими літаками та завдання ударів по наземних цілях за будь-яких погодних умов, удень і вночі.

Rafale досяг успіху на міжнародному ринку, зокрема тому, що його продаж супроводжується меншою кількістю геополітичних умов та обмежень, ніж постачання порівнянних винищувачів російського, американського або китайського виробництва.

Великі парки Rafale нині експлуатують Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати та Індія. Назву літака перекладають по-різному – як «шквал», «порив вітру» або «спалах вогню».

Скільки коштує Rafale

Головним предметом критики Rafale залишається його вартість. Залежно від комплектації та супровідного пакета ціна одного літака може сягати приблизно 250 мільйонів доларів.

Експлуатаційні витрати також є значними. За оцінками, одна година польоту Rafale коштує від 16 до 31 тисячі доларів.

Колишній офіцер Повітряних сил, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський звертає увагу, що ціна самого літака становить лише частину витрат. « Одна справа купити літак, інша – експлуатувати , бо умовна купівля – це 30% від загальної суми», – сказав він в інтерв’ю «24 Каналу».

За оцінкою Храпчинського, повна вартість одного Rafale протягом приблизно 37 років служби може становити близько 339 мільйонів доларів, тоді як для Gripen – близько 240 мільйонів. Година польоту Rafale, за його словами, коштує приблизно 32 тисячі доларів. Тому експерт називає угоду з Францією інвестицією «більше в майбутнє, ніж у сьогодення ».

Україна планує згодом придбати 100 французьких винищувачів. Київ і Париж заявили, що фінансування закупівлі шукатимуть у межах позики Європейського Союзу на 90 мільярдів євро, що становить близько 102 мільярдів доларів, «а також з будь-яких інших джерел фінансування».

Rafale дає Україні сучасну багатоцільову платформу, ширші ударні можливості та меншу залежність від політичних рішень США. Водночас він створює окремий французький ланцюг постачання запчастин, озброєння, програмного забезпечення і технічного обслуговування. Аналітики Defense Express вважають, що зменшити цю залежність могла б часткова локалізація виробництва й обслуговування Rafale в Україні .



