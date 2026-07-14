Нові SAMP/T та літаки – Зеленський розповів про домовленості з президентом Франції

Україна та Франція мають нові домовленості в оборонній співпраці, заявив президент України Володимир Зеленський після переговорів із французьким колегою Емманюелем Макроном 14 липня.

Зокрема, за його словами, Україна отримає ліцензії на виробництво «дуже серйозної зброї» – ракет SCALP, бомб AASM, а також спільно з Італією ракет Aster 30. Франція також співпрацюватиме з Києвом у рамках антибалістичної програми FREYJA.





«Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року», – зазначив президент.

Крім того, планується закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. Зеленський анонсував, що цього року має розпочатися навчання українських пілотів і механіків у Франції:

«Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ. Системно розвиваємо українські бойові спроможності».

Напередодні Зеленський презентував на саміті «Коаліції охочих» у Парижі антибалістичну програму FREYJA. До коаліції зі створення антибалістичної збро долучилися загалом 10 країн, у тому числі Україна та Франція.

Тоді ж президент Франції Емманюель Макрон анонсував, що Україна придбає системи італійсько-французькі системи ППО SAMP/T нового покоління й закупить 16 винищувачів Rafale.