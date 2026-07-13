Дедалі очевидніше, що Росія не переможе Україну – канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про нову фазу війни Росії проти України. Про це він сказав після засідання «Коаліції охочих» у Парижі 13 липня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Кремль більше не здобуває помітних територіальних успіхів. Дедалі очевидніше стає – і дедалі більше громадян Росії усвідомлюють це – що Москва не переможе у цій війні», – сказав він.

Мерц погодився з Макроном, що Росія не досягне своїх воєнних цілей в Україні, й заявив про бажання Європи скористатися дипломатичним і військовим імпульсом останніх тижнів.

«По-перше, ми підтвердили нашу готовність і після припинення вогню зробити внесок у забезпечення безпеки України… По-друге, ми домовилися посилити нашу допомогу Києву… Особливо нагальним зараз є питання української протиповітряної оборони», – наголосив канцлер Німеччини.





Мерц як лідер держави-передовика в обсягах надання допомоги Україні, принагідно звернувся до колег із закликом «робити все можливе для подальшого зміцнення української ППО», й повідомив, що останніми днями «вдалося переконати інших партнерів активізувати свої зусилля, особливо в сфері протиракетної оборони». Подробиць канцлер не надав.

Канцлер також повідомив про узгодження кроків щодо оборонної промисловості. Пріоритет – нарощення виробництва засобів ППО та далекобійних засобів ураження. Домовилися, за словами Мерца, також про «особливий акцент саме на захисті від балістичних ракет».

«Сьогоднішня зустріч показала, що ми маємо спільний компас. Він спрямований на мир для України та безпеку Європи. Україна готова завершити війну. Вона була готова до цього завжди. Ми також відкриті до мирних переговорів між Україною та Росією за підтримки Європи та Сполучених Штатів. Тепер усе залежить виключно від президента Путіна», – резюмував Мерц.

Читайте також: Сили «Коаліції охочих» готові розгорнутися впродовж кількох днів після встановлення перемир’я – Стармер

Сьогодні в Парижі лідери України, а також Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства, «усвідомлюючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети», оголосили про створення оборонної коаліції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завершує роботу над антибалістичною ракетою, але створення програми антибалістики є спільним проєктом країн Європи.