Зеленський у Парижі: Україна завершує роботу над власною антибалістичною ракетою

Україна з дев’ятьма партнерами створює Антибалістичну коаліцію – про це, зокрема, йдеться в україномовній версії спільної заяву, яку опублікував Офіс президента 13 липня.

Згідно з нею, лідери України, а також Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства, «усвідомлюючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та дедалі більшу важливість оборонних спроможностей для безпеки Європейського континенту», оголошують про створення оборонної коаліції. Партнери висловили підтримку флагманському проєкту коаліції з метою пришвидшення роботи над розвитком антибалістичних спроможностей.

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Підписанти висловили переконання, що оборона Європи потребує інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз. Таке рішення має бути розроблене через «колективні зусилля, технологічну відкритість і надійну промислову співпрацю»:

«Об’єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш операційний досвід, ми прагнемо розбудувати спільні антибалістичні спроможності для Європи та підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цій меті. Ми робимо це не проти будь-якого, а для захисту власних народів. Ми визнаємо унікальний досвід України, здобутий у обороні проти загарбницької війни Росії».

Декларація має на меті встановити спільні операційні вимоги й технічні робочі групи, а також чіткі механізми управління та дорожню карту для досягнення перших операційних спроможностей Коаліції відповідно до конституційних устроїв та міжнародних зобов’язань країн-учасниць.





До коаліції також можуть долучитися інші держави, які поділяють її принципи й цілі.

Декларацію затвердили під час саміту «Коаліції охочих» у Парижі 13 липня.

«Зіткнувшись із загрозою балістичних ракет, ми робимо чіткий вибір: захистити Україну, зміцнити нашу колективну безпеку та побудувати європейську оборону. Із запуском Антибалістичної коаліції ми посилюємо можливості, необхідні Європі», – заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Антибалістичної коаліції, підкреслив, що Європі потрібно більше захисту від балістики. Президент висловив переконання, що європейську систему антибалістики можливо створити спільними зусиллями:

«Україна може забезпечити свою частину – антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та інші критично важливі компоненти. Важливо, щоб ми об’єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що FREYJA – це наш спільний проєкт».

За спостереженнями голови української держави, у світі недостатньо антибалістичних спроможностей. Сполучені Штати працюють над розширенням виробництва своїх комплексів Patriot, а Європа – над розширенням виробництва SAMP/T, IRIS-T і NASAMS. Попри це, потреба в захисті, за його словами, перевищує наявні спроможності. Водночас Росія, за словами Зеленського, робить «останню ставку» на балістичні атаки по Україні.





«Іранський режим воює так само. Співпраця Росії та Північної Кореї призвела до вдосконалення північнокорейських ракет. Наш розрахунок такий, що у світі буде більше балістичних ракет. І антибалістики має бути щонайменше достатньо. Саме цим ми й займаємося. Європа може стати світовим лідером у виробництві високоякісних антибалістичних систем, без політичної залежності».

Він висловив сподівання, що протягом наступних 12 місяців можна буде побачити FREYJA в роботі.

Візит Зеленського до Франції передбачав, зокрема, презентацію антибалістичної програми України.

Про проєкт Freya стало відомо в травні цього року. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж буде можливість розгорнути боєздатну батарею.