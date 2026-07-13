Сили «Коаліції охочих» готові розгорнутися впродовж кількох днів після встановлення перемир’я – Стармер

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер, що востаннє взяв участь у засіданні «Коаліції охочих» 13 липня в Парижі, підтвердив існування чітких планів щодо багатонаціональних сил для України, що мають забезпечити її безпеки після припинення гарячої фази війни. До планів, за словами Стармера, залучено 25 держав, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Маємо чіткі плани щодо багатонаціональних сил для України, до яких входять понад 25 держав і які готові розгорнутися протягом кількох днів, щоб допомогти забезпечити мир після набуття чинності режимом припинення вогню», – підкреслив Стармер.





Британський прем’єр, що невдовзі залишить офіс на Даунінг-стріт, заявив також про «реальний імпульс на боці України», але водночас вказав на антирекорд жертв серед українців, встановлений минулого місяця.

«Путін нарешті був змушений визнати, що його незаконне вторгнення створює для Росії серйозні проблеми. Сподіваюся, що це наблизить нас до справді серйозних переговорів. Але тим часом вбивства тривають… Минулого місяця кількість жертв серед українського цивільного населення була більшою, ніж у будь-який інший місяць від початку російського наземного наступу у квітні 2022 року», – зауважив Стармер.

Британський прем’єр продовжив, що наголос нині має бути на передачі більшої кількості озброєння з запасів союзників, прискоренні виробництва систем протиповітряної оборони та підтримці українських інновацій.





«Зараз Путін опинився в складному становищі. Він знову намагатиметься залякати нас погрозами ескалації та новими гібридними атаками. Сьогодні разом із партнерами з ЄС ми офіційно покладаємо відповідальність за торішню спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Польщі на російські спецслужби…. Такі методи не змусять нас відмовитися від підтримки України», – резюмував він.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив за підсумками саміту «Коаліції охочих» 13 липня, що Україна значною мірою перехопила інціативу на полі бою, а для Росії «єдиний висновок, який необхідно зробити – це домогтися припинення бойових дій і відновлення переговорів».

Водночас у Кремлі продовжують наполягати на досягненні цілей війни проти України. Зокрема помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив 21 червня, що Росія не чекає на виконання домовленостей щодо України, нібито досягнутих зі США торік в Анкориджі, натомість чекає на «перемогу».