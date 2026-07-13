Макрон заявив, що надасть Україні ліцензії на виробництво ракет для SAMP/T

Україна значною мірою перехопила інціативу на полі бою: вона просувається, тоді як Росія дедалі більше стикається з військовими й економічними труднощами. Про це після засідання «Коаліції охочих» у Парижі 13 липня заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Час не грає на користь Росії. Вона більше не може сподіватися досягти своїх цілей. Єдиний висновок, який необхідно зробити, – це домогтися припинення бойових дій і відновлення переговорів», – зазначив президент Франції.

Французький лідер зазначив, що «Коаліція охочих» налічує вже 37 країн – серед нових учасників Молдова й Північна Македонія. А саміт 13 липня став «моментом прискорення реалізації тих зобов’язань, які були взяті впродовж останніх місяців».

Макрон пояснив, що йдеться про військовий вимір: Україна придбає системи італійсько-французькі системи ППО SAMP/T нового покоління. Також буде модернізована українська бойова авіація: Київ закупить 16 винищувачів Rafale та всього комплексу озброєння до них. Найближчими місяцями готуватимуть персонал. А перші польоти в українському небі заплановані на 2028-2029 роки.





«Ми також ухвалили рішення про ліцензійне виробництво нових потужностей для ракет Aster 30, що дозволить значно швидше виготовляти ці засоби спільно з нашими українськими друзями безпосередньо на території України. Між нашими країнами були погоджені й кілька інших, більш конфіденційних рішень. Україна має нагальні потреби, насамперед у сфері протибалістичної оборони. Саме на це спрямований наш двосторонній внесок», – оголосив Макрон.

Президент Франції також розповів про перше засідання так званої антибалістичної коаліції 13 липня в Парижі – вона «дозволить дуже конкретно прискорити розвиток протибалістичного захисту України». Наразі вона об’єднує, за словами Макрона, вісім країн. Раніше Офіс президента повідомляв про 10 країн-учасниць, ключно з Україною.

Коаліція з’явилася як продовження ідеї Зеленського розвивати антибалістичні спроможності в Європі на тлі дефіциту ракет до систем Patriot.

«Ми об’єднаємо наші сили та експертизу для створення нових спроможностей. Саме це є метою проєкту Freya», – наголосив Макрон, додавши, що антибалістична коаліція надаватиме Україні негайні засоби захисту, а також зосередиться на ліцензійному виробництві нових систем.





Французький лідер оголосив про наступну зустріч «Коаліції охочих», що працює над наданням Україні гарантій безпеки після припинення вогню, у вересні – на рівні міністрів.

«Коаліція вже має готові до дій багатонаціональні сили для України… Ці гарантії мають оборонний характер і в жодному разі не є ескалаційними… Ми також ухвалили рішення провести навчання протягом найближчих місяців… Ці навчання проходитимуть у сусідніх з Україною країнах, щоб перевірити наші плани розгортання сил і продемонструвати, що ми є рішучими та надійними на землі, у повітрі та на морі», – наголосив Макрон.

Ракети Aster 30 – французько-італійська зенітна керована ракета середньої та великої дальності, розроблена європейським консорціумом Eurosam (MBDA та Thales). Вона є основним перехоплювачем наземних систем ППО SAMP/T (MAMBA), а також використовується на військових кораблях Франції, Італії та інших країн.

Раніше сьогодні в Парижі лідери України, а також Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства, «усвідомлюючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети», оголосили про створення оборонної коаліції.