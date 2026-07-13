Зеленський анонсував, що Freya «буде недорогою» й зможе закрити дефіцит у протибалістичній обороні

Президент України Володимир Зеленський 13 липня у Парижі оголосив про старт антибалістичної програми Freya, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Дуже символічно, що сьогодні саме у Франції ми всі разом – Україна, Франція, Британія, Німеччина, разом ще з іншими нашими європейськими партнерами — Італією, Норвегією, Данією, Швецією, Нідерландами, Іспанією, представниками Європейського Союзу і НАТО – дали старт програмі Freya. Це антибалістична програма, яка може стати одним із наших спільних внесків у захист життя, у посилення Європи», – заявив Зеленський.

Український президент зазначив, що антибалістична програма, яку Київ активно просуває у Європі, включає координацію політичного рівня та промислового виміру. Вона має забезпечити виробництво як самих систем, так і ракет до них:

«Сьогодні відбулася перша установча зустріч антибалістичної коаліції… Важливо, що були представлені європейські компанії – саме ті, які виробляють критично важливі компоненти для оборонних систем».





Україна, додав її президент, уже має ракету, але це «лише частина системи». За його словами, важливо об’єднувати зусилля.

«Ми всі разом можемо протягом наступних 12 місяців створити цю систему – Freya – бажано в масовому виробництві. Вона дозволить закрити нинішній дефіцит, буде недорогою і допоможе згодом усій Європі забезпечити себе новими засобами протибалістичної оборони, а також постачати їх тим країнам світу, які потребують захисту», – сказав він.

Російські удари балістикою Зеленський назвав «останньою ставкою для Росії», за допомогою якої вона, на думку Зеленського, затягує війну:

«Заради зриву дипломатії Путін перепробував багато різних засобів – тиснути, вбивати, руйнувати. І балістичні ракети – це той засіб, із яким нам об’єктивно дуже непросто впоратися… І буквально щодня нам потрібні нові ракети для антибалістичних систем», – підкреслив Зеленський.

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Український президент зауважив, що в Європи є кілька способів захисту: за допомогою американських Patriot, оновлена система SAMP/T, яку розробляють Франція й Італія, німецькі системи IRIS-T.

«Виробництво зараз, звісно, нарощується. Ці системи дуже якісні, але їх поки що небагато», – вказав він на ключовий виклик.

Раніше сьогодні в Парижі лідери України, а також Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства, «усвідомлюючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети», оголосили про створення оборонної коаліції.